Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta terça-feira.

20 Junho 2023, 15h35

20 Junho 2023









As empresas de alguns dos 27 Estados-membros da União Europeia, entre os quais não está Portugal, podem candidatar-se a novos apoios à digitalização do sector energético, no âmbito do projeto InterConnect, liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

Até à próxima segunda-feira, dia 26 de junho às 16h00, as organizações europeias têm a hipótese de inscrever-se para receber financiamento para desenvolverem e implementarem aplicações tecnológicas para tentar mitigar o impacto da crise energética. Porém, como Portugal, os Países Baixos, a Itália e a Grécia já têm demonstradores em funcionamento neste projeto europeu, foram automaticamente excluídos desta chamada.







O número de pessoas inscritas no IEFP voltou a diminuir pelo quarto mês consecutivo e atingiu o nível mais baixo de sempre no mês de maio. De acordo com dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o desemprego registado caiu 3,2% em relação a abril e 3,6% face a maio do ano passado.

No período em análise, 9.567 pessoas saíram do desemprego face ao mês precedente e as empresas portuguesas adicionaram 10.539 empregados no último ano até maio.







Lisboa, Porto e Braga destacam-se no pódio das cidades portuguesas para os empreendedores. Ainda assim, segundo o ranking da HelloSave, foi Leiria que mais subiu no ranking. Na lusofonia, Brasil foi ultrapassado por Portugal.







Os senhorios que desçam o valor das rendas poderão vir a ter uma redução no IRS, de acordo com uma proposta de alteração ao pacote “Mais Habitação” por parte do Partido Socialista e que consiste num apoio fiscal para estimular a descida destes valores.

De acordo com a proposta do PS, a que o “Público” teve acesso e faz manchete na edição desta terça-feira, a ideia passa por criar “um incentivo à redução das rendas nos novos contratos de arrendamento” através da “aplicação de uma redução de cinco pontos percentuais da respectiva taxa, sempre que a renda seja inferior em pelo menos cinco pontos percentuais à renda do contrato de arrendamento anterior”.







A economia portuguesa subiu três lugares, para a 39.ª posição, do ‘ranking’ mundial da competitividade IMD, liderado pela Dinamarca, Irlanda e Suíça, mas a política fiscal e o mercado de trabalho surgem como as piores classificações do país.

“Escalando três posições face a 2022, Portugal surge no 39.º lugar do estudo publicado pelo Centro de Competitividade Mundial do IMD (WCC) […]. Recuperando de uma queda de seis lugares no ano passado, o país fica ainda assim três posições abaixo do resultado obtido em 2021 (36.º)”, indicou, em comunicado, o IMD.







A Semapa, através da subsidiária Aphelion, adquiriu uma participação de 100% na Triangle’s – Cycling Equipments por 178,7 milhões de euros, nos quais se incluem 12,1 milhões de euros de créditos acionistas, revelou esta terça-feira o grupo papeleiro e cimenteiro.

Fundada em 2015, a Triangle’s produz quadros para bicicletas elétricas (e-bikes) desde 2017, estando a afirmar-se na indústria através da automação, segundo o comprador, que considera que existe alinhamento entre as duas estratégias de descarbonização.







Pais divorciados que recebam pensões de alimentos pelos filhos a seu cargo e que na altura do preenchimento da declaração de IRS relativa a 2021 optaram por englobar esses apoios em vez da tributação autónoma, podem vir a ser excluídos do subsídio de renda que começou a ser pago no início desta semana.

Explica o “DN” na manchete desta terça-feira que, para que aconteça essa inibição, basta que o valor da declaração de rendimentos exceda os 38.632 euros para que tal suceda.







A Inteligência Artificial vai auxiliar os centros operacionais do 112 durante os momentos de sobrecarga do serviço telefónico. A iniciativa será apresentada esta terça-feira pelo Ministério da Administração Interna na conferência MAI TECH mas esta ajuda só deve entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2025.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, o ‘voicebot 112’ é uma das inovações que decorre da modernização dos centros operacionais do 112. Entre 2023 e 2027, a modernização destes centros vai representar um investimento de 11,5 milhões de euros.







A Galp recebeu a aprovação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançar com o seu projeto de 217 milhões de euros para produzir hidrogénio verde na refinaria de Sines. O processo de consulta pública terminou a 1 de junho.

Este projeto tem a conclusão prevista para o final de 2025. O GalpH2Park de Produção e Armazenagem de Hidrogénio Verde vai ter uma capacidade de 100 megawatts (MW) e vai ser instalado num terreno pertencente à Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), numa área de 4,5 hectares, com uma vida útil de 20 anos. O hidrogénio produzida nesta unidade vai ser consumido pela própria refinaria para substituir o hidrogénio cinzento, produzido à base de combustíveis fósseis, já consumido no complexo.







A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira que fechou um acordo de longa duração com a empresa de distribuição de gás natural Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) para aquisição de energia de 20 anos para o Parque Eólico Carpenter de 198 megawatts (MW), no estado norte-americano do Indiana.

Em comunicado, a energética indica que o parque eólico de Carpenter deverá estar operacional em 2025.