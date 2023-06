Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta quarta-feira.

21 Junho 2023, 11h15

O Governo quer obrigar os bastonários de várias ordens profissionais a entregar uma declaração única, no Tribunal Constitucional, onde devem ser resumidos os rendimentos, património, interesses e incompatibilidades dos responsáveis, avança o “Público”. A entrega destas declarações já acontece com deputados, membros do Governo e titulares de cargos políticos.

Esta medida integra a proposta de lei governamental que deu entrada no Parlamento na segunda-feira e sugere alterações aos estatutos de 24 ordens profissionais. Médicos, nutricionistas, advogados e contabilistas são algumas ordens visadas.







Isabel dos Santos revelou esta terça-feira que vai recorrer da decisão de um tribunal neerlandês que concluiu que a empresária desviou ilegalmente, com recurso a documentos falsificados, 52,6 milhões de euros da petrolífera estatal angolana Sonangol, para uma empresa sua.

A decisão foi ditada pela Câmara Empresarial, um departamento especial do Tribunal de Recurso de Amesterdão que concluiu que o dinheiro foi desviado da Sonangol através de sociedades anónimas neerlandesas para beneficiar Isabel dos Santos e o seu marido, Sindika Dokolo (que morreu em 2020, no Dubai, devido a um acidente quando mergulhava).







A ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai substituir Marc rochet na presidência executiva do grupo Dubreuil, dono da Air Caraibes e da low-cost French Bee, avança o “Jornal de Negócios”. Este é o regresso de Ourmières-Widener a França, mantendo-se no negócio da aviação.

Christine Ourmières-Widener foi despedida da TAP há pouco mais de três meses, a 6 de março, e vai agora integrar um grupo que possui mais áreas de negócio além da aviação. O grupo Dubreuil tem empresas energéticas, de automóveis e maquinaria agrícola, pelo que o seu leque empresarial será alargado.







O Presidente dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que o homólogo chinês, Xi Jinping, pertence à categoria dos ditadores, numa receção na Califórnia com doadores do Partido Democrata e na presença de jornalistas.

Referindo-se a um episódio recente em que os Estados Unidos destruíram um balão chinês que alegavam estar a espiar território norte-americano, Joe Biden disse que “a razão pela qual [o Presidente chinês] ficou tão chateado” quando foi abatido “aquele balão cheio de equipamento de espionagem é porque não sabia que [o dispositivo] estava lá”.







A HiJiffy, startup especializada em tecnologia para o sector hoteleiro, anunciou esta quarta-feira que captou 3,8 milhões de euros numa nova ronda de investimento liderada pela Caixa Capital e na qual estiveram também envolvidas as sociedades de capital de risco Lince Capital, de Vasco Pereira Coutinho, e Portugal Ventures, do grupo Banco Português de Fomento.

A empresa portuguesa pretende utilizar a verba para aumentar a equipa de cerca de 30 pessoas para mais de 50, nomeadamente nas áreas de produto, vendas, marketing, apoio ao cliente e Recursos Humanos. Prevê-se ainda o lançamento de produtos para “revolucionar” a maneira de os hotéis interagirem com os hóspedes. Nos planos está também a expansão para mercados europeus como Alemanha, Suíça e Áustria.







