JE Talks: Indústria do Futebol em Portugal. Assista esta quinta-feira, às 15h00

Na época 2020/21, o futebol profissional em Portugal contribuiu diretamente com mais de 550 milhões de euros para o PIB, gerou pelo menos 3.729 postos de trabalho e foi responsável pelo pagamento de mais de 192 milhões de euros em impostos, de acordo com números do último Anuário do Futebol Profissional Português. Se esta indústria conseguiu crescer em plena pandemia e numa altura em que as SADs viram-se privadas de receitas como a bilhética, que condições existem para crescer ainda mais no futuro?

O Jornal Económico transmite esta quinta-feira, 28 de julho, a JE Talks: Indústria do Futebol em Portugal, inserida no caderno especial que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do jornal. Nesta conversa, vamos reunir especialistas e players do mercado para analisar de que forma poderá crescer esta indústria no futuro.

Além disso, iremos abordar desafios como a centralização dos direitos televisivos prevista para o final da década, o modelo de governação da Liga, como podem as Sociedades Desportivas diversificar receitas e como pode evoluir o mercado português enquanto potenciador de talentos para as grandes Ligas europeias

