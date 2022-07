JE Talks: Reestruturação de Empresas. Assista esta quinta-feira, às 15h00

A reestruturação tem sido o caminho escolhido por diversas organizações, especialmente as que se viram fragilizadas pelo período pandémico ou, mais recentemente, impactadas pelos efeitos económicos do conflito russo-ucraniano. Ainda assim, o processo de reestruturação pode representar uma fase de crescimento, melhorando a rentabilidade e a eficiência das empresas.

O Jornal Económico transmite esta quinta-feira, 21 de julho, a JE Talks: Reestruturação de Empresas, inserida no caderno especial que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do jornal. Nesta conversa, vamos reunir especialistas e players do mercado para analisar os vários instrumentos disponíveis para a implementação destes processos.

Além disso, iremos explicar como devem ser conduzidos estes processos, especialmente aqueles que ocorrem em virtude do quadro geopolítico, ou do cenário macroeconómico que dele advém. Será também uma oportunidade para analisar a evolução da atividade em Portugal desde o período pré-pandémico até hoje, para perceber como tem reagido o tecido empresarial às condicionantes (e agravantes) internacionais e nacionais.

Assista a esta JE Talks em direto, a partir das 15h00, na JE TV e nas restantes plataformas do Jornal Económico.