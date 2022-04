Bezos com dúvidas sobre Musk no Twitter e negócios da Tesla na China

Jeff Bezos utilizou a sua conta do Twitter para questionar a importância que a China poderá vir a ganhar precisamente com a compra daquela rede social por parte de Elon Musk, que no domingo chegou a um acordo para adquirir o Twitter por 41 mil milhões de euros.

Através de vários tweets, o fundador da Amazon chamou a atenção para as ligações do país com o CEO da Tesla, que produziu metade dos carros que vendeu a nível global no ano passado precisamente na sua sede em Xangai, a primeira aberta fora dos Estados Unidos.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

O crescimento da Tesla na China ganhou maior expressão devido às isenções fiscais e empréstimos baratos. Contudo, em 2021, a empresa foi criticada pela imprensa local e os reguladores questionaram a abordagem da fabricante de veículos elétricos para com os seus clientes.

Contactada pela agência “Bloomberg”, os representantes de Elon Musk recusaram fazer comentários às afirmações de Jeff Bezos.