Jerónimo Martins lidera ganhos do PSI. Europa mantém-se ‘verde’

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,70% para 5,872.46 pontos no meio da sessão desta quinta-feira, 5 de maio. No índice lisboeta, a retalhista Jerónimo Martins está a crescer 3,94% para 20,60 euros e a Altri cresce 3,45% para 6,74 euros.

Ainda no ‘verde’, a Greenvolt sobe 3,42% para 6,95 euros, a Mota-Engil avança 2,54% para 1,29 euros, a Navigator valoriza 1,69% para 3,97 euros, a Sonae cresce 1,36% para 1,04 euros, o BCP ganha 0,75% para 0,15 euros, a EDP sobe 0,72% para 4,37 euros e a Nos avança 0,21% para 3,82 euros.

“Em Portugal a Altri está animada com uma revisão em alta por parte de uma casa de investimento. A NOS destaca dividendo e isso reflete-se na performance do PSI inferior à dos congéneres”, escreve Ramiro Loureiro.

Em terreno negativo, a Corticeira Amorim decresce 1,15% para 10,34 euros e a EDP Renováveis afunda 0,51% para 21,26 euros.

A Europa mantém-se no ‘verde’, mas as praças deixaram de negociar acima dos 2%. O alemão DAX sobe 1,55%, o francês CAC ganha 1,91%, o espanhol IBEX avança 1,08%, Itália aprecia 1,41% e o britânico soma 1,55%. O Euro Stoxx 50 valoriza 1,67% para 3.787,05 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,08% para 111,33 dólares e o WTI valoriza 0,90% para 108,78 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 0,10% para 8,423 dólares.

No mercado cambial, o euro desce 0,61% para 1,0556 dólares e a libra esterlina recua 1,72% para 1,2404 dólares, com as negociações a agravarem-se durante a manhã.

“Os mercados de ações europeus negoceiam com entusiasmo esta manhã, motivados pelos ganhos de ontem em Wall Street, após as decisões de política monetária da Fed. Apesar do aumento de 50 pontos base na taxa de juro diretora para os EUA, o discurso do presidente do Banco Central norte-americano mostrou que não estão previstos aumentos de 75pbs nas próximas reuniões, como o mercado chegou a temer, denotando maior suavidade da Reserva Federal no que respeita ao ritmo de subida de juros”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“A travar algum entusiasmo está a revelação de que as encomendas às fábricas na Alemanha recuaram bem mais que o esperado em março, a atividade terciária no Reino Unido abrandou o ritmo de expansão em abril e os serviços na China registaram a pior contração em mais de dois anos. No seio empresarial de destacar as reações muito positivas às contas de Airbus, Unicredit e Shell e que contrastam com a resposta negativa aos números de Zalando e Lanxess”, conclui.