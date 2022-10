JLL vende projeto para a construção de 514 novos apartamentos em Almada

A JLL concluiu a venda à Habitat Invest do Almada South Living de um lote de terreno para o qual estão projetados 514 apartamentos. Localizado no Feijó, na margem sul do Tejo, a capacidade de construção está na ordem de 51 mil metros quadrados, informa a própria JLL em comunicado.

A consultora atuou em representação do vendedor do Almada South Living, cujo ativo se estende por uma área de 9.600 metros quadrados e tem nos planos o desenvolvimento de uma “nova centralidade residencial”.

De acordo com o head of development da JLL Portugal, “Há muito tempo que Almada não tem projetos de construção nova com dimensão suficiente para criar novas centralidades e oferecer apartamentos modernos e adaptados ao perfil da procura existente.”

“A procura por terrenos para promoção imobiliária de grande escala tem vindo a intensificar-se nos concelhos na segunda coroa de Lisboa, contemplando áreas de influência mais alargadas, mas com bons acessos à capital”, sublinha Gonçalo Ponces.