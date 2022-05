JNcQUOI Asia lança semana temática em parceria com o Don Lay, templo da cozinha cantonesa

De 9 a 16 de maio, é possível encontrar a referência da gastronomia cantonesa de Madrid, o Don Lay, no JNcQUOI Asia com um menu especial, durante uma semana.

A iniciativa insere-se na estratégia do JNcQUOI Asia de promover o intercâmbio com restaurantes de topo europeus e, desta forma, continuar a trazer novidades e o que de melhor se faz no universo gastronómico asiático à cidade de Lisboa.

Conhecido como o templo da cozinha cantonesa chinesa, o Don Lay surgiu em Madrid em 2002, encerrou durante alguns anos e regressou em força em 2021, completamente renovado. Porém, a essência mantém-se: trazer à capital espanhola o melhor da gastronomia autêntica e clássica da China com sofisticação e estilo. Posto isto, o casamento com o JNcQUOI Asia durante uma semana parece óbvio e desejável.

A partir de hoje, e até dia 16 de maio, o JNcQUOI Asia vai apresentar um menu especial de pratos icónicos do Don Lay. Nas entradas, Dumpling de Boletos e Cheungfan crocante de lavagante, seguindo-se Rascasso a vapor picante, Arroz negro salteado, Beringela ao estilo cantonês e Frango sischuan como pratos principais. O menu termina com Cisne Doce, como sobremesa.

Os pratos que compõem o menu especial desta semana temática estão disponíveis ao almoço e ao jantar, entre as 12 e as 24 horas e as reservas podem ser realizadas através do tel.: 219 369 900 ou por e-mail bookatable@jncquoiavenida.com