João Gomes Cravinho inicia esta segunda-feira viagem à Albânia e Macedónia do Norte

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, inicia esta segunda-feira deslocações oficiais à Albânia e Macedónia do Norte, num momento que o Governo define, em comunicado, como “determinante para a política externa dos dois países”.

Detalha o Executivo que as viagens a Tirana e Skopje (capitais da Albânia e da Macedónia do Norte respetivamente) acontecem “numa altura em que se registam importantes avanços no processo de negociação de adesão destes países à União Europeia”. Com esta viagem, este Governo pretende “reafirmar o compromisso de Portugal com as perspetivas de adesão”.

Na segunda-feira, o ministro estará em Tirana, onde manterá encontros com a homóloga albanesa, com a speaker do Parlamento e

com o Negociador Principal para a Adesão da Albânia à UE.

Já em Skopje, na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português tem agendados encontros com o presidente da República da Macedónia do Norte, com o primeiro-ministro, com o homólogo macedónio e com o vice-primeiro ministro responsável pelos

Assuntos Europeus.