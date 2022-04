João Leão e Maria de Lurdes Rodrigues vão ser ouvidos no Parlamento por causa do financiamento do ISCTE

As audições do ex-ministro das Finanças João Leão e da reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, foram aprovadas, na Assembleia da República, para explicarem o processo de financiamento público do projeto de um centro de investigação daquela universidade.

O requerimento do PSD para ouvir no Parlamento João Leão, que atualmente é vice-reitor do ISCTE, e Maria de Lurdes Rodrigues foi aprovado, por unanimidade, pelos deputados da Comissão de Educação e Ciência.

O requerimento foi apresentado na sequência das notícias relativas ao processo de financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

Em causa está o financiamento público de 5,5 milhões de euros para o Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE.

Também o Chega tinha entregado um requerimento para a audição urgente de Leão e de Rodrigues, assim como dos presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

“O requerimento foi votado a favor por unanimidade. No nosso entendimento este é um assunto relevante e é do interesse público que se possa ouvir os próprios”, disse o deputado do PS Tiago Estêvão Martins à agência Lusa.

Maria de Lurdes Rodrigues explicou já que o projeto já tinha sido aprovado no final de 2019 para a requalificação de um edifício em Lisboa para a instalação do centro.

João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de ter deixado o Governo.