29 Junho 2023, 18h43

A Deloitte premiou os gestores e organizações que mais contribuíram para o desenvolvimento do mercado de capitais português.

Os vencedores da 35ª edição dos Investor Relations & Governance Awards (IRGAwards), prémios da Deloitte que distinguem as melhores práticas de governance no mercado de capitais português, foram ontem anunciados. “Para o seu apuramento foi auscultado um vasto colégio eleitoral, composto por representantes de entidades que atuam no mercado financeiro e empresarial, cujas contribuições conduziram à constituição de listas de nomeados, com base nas quais o júri fez a escolha final”, refere a Deloitte.

O corpo de jurados foi presidido por Vítor Bento, juntamente com António Esteves, Álvaro Nascimento, Céline Abecassis-Moedas, Duarte Pitta Ferraz, João Moreira Rato, Luís Amado, Nuno Gracias Fernandes e Patrícia Teixeira Lopes.

A cerimónia, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, contou com a participação especial de Tim Maurer, especialista em Cibersegurança & Políticas Públicas e antigo Diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

“Este ano, tendo em conta o atual contexto mundial marcado por importantes transformações geopolíticas, económicas e sociais, os IRGAwards foram inspirados no tema ‘Building better futures, Together’, com o intuito de debater os desafios que os líderes e organizações enfrentam atualmente e com os quais têm de se debater na construção de um futuro mais sustentável e equitativo”, revela a Deloitte.

Os prémios foram atribuidos por categorias.

Lifetime Achievement Award: Alberto de Castro, Chairman da Altri pelo seu contributo para a economia portuguesa ao longo de mais de 40 anos de carreira.

O CEO Award: João Manso Neto, Greenvolt. Estavam ainda nomeados António Rios de Amorim(Corticeira Amorim), Miguel Maya (Banco Comercial Português) e Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos).

CFO Award: Rui Teixeira, EDP. Estavam nomeados: Ana Luísa Virgínia (Jerónimo Martins), Cristina Rios de Amorim (Corticeira Amorim) e Miguel Bragança (Banco Comercial Português).

Investor Relations Officer Award: Cláudia Falcão, Jerónimo Martins, estando também nomeados Bernardo Collaço (Banco Comercial Português), Miguel Viana (EDP) e Otelo Ruivo (Galp).

Sustainability Initiative Award: SIBS com o projeto: MB Way Ser Solidário “Ajudar é tão fácil”. Entre os nomeados estiveram também a Auchan com o projeto Militantes Desperdício Zero; o Banco Montepio com o projeto Igualdade, Inclusão e Cidadania; e a Corticeira Amorim com o projeto Intervenção florestal na Herdade de Rio Frio.

Transformation Award: Navigator com o projeto: From Fossil to Forest. Estiveram ainda nomeados os CTT com o projeto Locky – Rede de cacifos; a Fidelidade com o projeto Just in case; e a Galp com o projeto Sherpa e Centric.