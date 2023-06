Em nota de imprensa, a tutela refere que a nomeação “por aclamação” ocorreu na sequência de uma proposta da Alemanha, pela região da Europa e América do Norte, em mais uma edição na qual será “discutido o papel do desporto enquanto ferramenta para construir sociedades mais resilientes, sustentáveis e inclusivas, através da partilha de experiências e culminando com o lançamento de uma aliança “Fit for life””.

27 Junho 2023, 18h47

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) português foi eleito vice-presidente da 7.ª Conferência Internacional de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis pela Educação Física e pelo Desporto (MINEPS VII) da UNESCO, anunciou esta tarde o gabinete liderado por João Paulo Correia.

Em nota de imprensa, a tutela refere que a nomeação “por aclamação” ocorreu na sequência de uma proposta da Alemanha, pela região da Europa e América do Norte, em mais uma edição na qual será “discutido o papel do desporto enquanto ferramenta para construir sociedades mais resilientes, sustentáveis e inclusivas, através da partilha de experiências e culminando com o lançamento de uma aliança “Fit for life””.

A MINEPS VII, uma conferência global da UNESCO que reúne governos, atletas, além de representantes do sector privado e outras partes interessadas, teve início esta terça-feira e decorre até quinta-feira, dia 29, em Baku, no Azerbaijão.

Criada em 1976, a conferência visa promover o aumento do investimento no desporto, melhorar as práticas desportivas, promover a educação física de qualidade e ampliar o impacto positivo do desporto na saúde, na sociedade e na economia.

O gabinete de João Paulo Correia recorda, no mesmo comunicado, que foi na 6.ª Conferência que foi adotado “o plano de ação que se veio a revelar uma referência no fomento de políticas desportivas, alinhado com a Agenda 2030, e uma componente fundamental do Plano de Ação das Nações Unidas sobre Desporto para o Desenvolvimento e a Paz”.