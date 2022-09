Job Summit realiza-se em formato 100% online e espera cinco mil participantes

A 7ª edição do Job Summit Generalista realiza-se no próximo dia 11 de outubro, em formato totalmente online. Ao Jornal Económico, a general manager do Alerta Emprego, Joana Piteira, disse que espera ver “mais de cinco mil participantes”, com níveis de experiência diversos e com as mais variadas formações, assim como superar as 40 empresas.

O evento tem por objetivo facilitar e potenciar uma “cada vez maior relação entre as empresas e os candidatos”, de diferentes formas. Numa iniciativa que será realizada inteiramente online, as empresas vão estar distribuídas em stands virtuais que os candidatos poderão visitar para saberem mais sobre as oportunidades de emprego existentes, falar com recrutadores para esclarecer dúvidas, ou até ser entrevistado nas salas de chat.

Através do evento, os candidatos poderão “encontrar oportunidades nos mais diversos sectores.” Da engenharia ao retalho, da saúde aos seguros, nenhuma área fica excluída desta feira de emprego. Mais ainda, a realização de webinars permitirá aos profissionais a aquisição de “novas competências”, com as quais se poderão tornar mais “completos” no mercado de trabalho.

Com a evolução a sentir-se “de edição para edição”, Joana Piteira espera a presença de empresas de uma maior variedade de sectores, desde os tradicionais aos inovadores. “O objetivo é voltarmos ao número de empresas participantes que tínhamos antes da pandemia e, sendo assim, esperamos superar as 40 no Job Summit.” Um número que está próximo de ser alcançado, numa altura em que já estão confirmadas 36 empresas.

Entre os candidatos, as expetativas apontam para “mais de cinco mil participantes”, com níveis de experiência diversos e com as mais variadas formações. Quanto às candidaturas às vagas abertas, na última edição verificou-se uma “média de 375 por empresa e cerca de 39 por anúncio”, almejando-se a superação destes valores nesta edição.

O formato online do evento permitirá a todos os participantes (empresas e profissionais) uma maior facilidade de operacionalização dos contactos. Será ainda possível contar com a participação de candidatos de todo o mundo, sem que estes precisem de se deslocar.

As inscrições continuam abertas para as empresas (até dia 10 de setembro, véspera do Job Summit) e para os profissionais (até dia 11, data do evento).