Joe Biden disse a Barack Obama que quer concorrer em 2024

Não é a primeira vez que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que “se estiver bem de saúde”, pretende concorrer a novo mandato – a primeira vez que o afirmou terá sido em novembro passado – mas desta vez, segundo a imprensa norte-americana, ‘aumentou a parada’: informou o ‘seu’ antigo presidente (do tempo em que era vice), Barack Obama de que se prepara para avançar.

Depois de novembro, Biden reforçou a sua posição. Há algumas semanas, em Bruxelas – por ocasião de uma reunião magna no quartel-general daquela organização – disse mesmo que “Nas próximas eleições, eu ficaria muito feliz se tivesse a concorrer o mesmo homem”, ou seja Donald Trump.

Tudo indica que o destino lhe fará a vontade – de facto, Trump diz desde que foi derrotado que comparecerá perante o eleitorado em novembro de 2024. Mas, pelo contrário, nada aponta para que um eventual novo choque entre ambos seja um ‘passeio’ para Biden. De facto, Trump tem feito uma gestão criteriosa das suas declarações e aparições públicas – sempre com a dose certa de oportunidades, escândalo (como quando se pronunciou sobre Putin já depois do início da invasão da Ucrânia) e cinismo – o que lhe assegura mega-audiências e um grande impacto junto dos eleitores.

Antes dessa data, ambos poderão ficar com uma ideia muito objetiva da possibilidade de voltarem a encontrar-se – quando, em novembro próximo, decorrerem as eleições intercalares, para uma parte do senado e da câmara dos representantes. Se as coisas correrem mal a Biden – e há muitos analistas que afirmam que assim será – é muito provável que os democratas não queiram arriscar um embate de desfecho mais que inseguro e, nesse contexto, é possível que a vice-presidente Camilla Harris tenha uma palavra a dizer sobre a matéria.

De qualquer modo, convém não esquecer que um presidente em exercício nos Estados Unidos não tem lugar assegurado para concorrer a um segundo mandato e é sempre possível que um desafiante pretenda medir forças nas primárias. Foi, aliás, isso mesmo que aconteceu com Trump há dois anos atrás: Bill Weld chegou a estar no terreno contra o na altura ainda presidente, mas os péssimos primeiros resultados levaram-no a desistir muito rapidamente.