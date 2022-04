Joe Biden expressa alívio pela reeleição de Macron

“Gosto (dos resultados) das eleições francesas”, afirmou aos jornalistas Joe Biden, quando aterrou nos arredores de Washington, depois de passar o fim-de-semana em Delaware.

O chefe de Estado norte-americano afirmou que tentou contactar Macron no domingo, mas não conseguiu, e que planeava falar com o seu homólogo francês hoje.

“Tentei falar com ele ontem à noite. Falei com o seu gabinete e (disseram-me que) ele estava na Torre Eiffel, a divertir-se. Vou falar com ele hoje”, disse Biden.

Macron fez o seu discurso de vitória no domingo na Torre Eiffel, onde reconheceu que o resultado das eleições pinta um quadro de “um país cheio de dúvidas” e prometeu abrir “uma nova era”, com uma “nova ambição”.

O Presidente francês foi reeleito com 58,54% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais em França este domingo. A sua rival, Marine Le Pen, obteve 41,46% dos sufrágios, de acordo com resultados provisórios.

Emmanuel Macron viu evaporar-se metade da vantagem eleitoral que lhe valeu a presidência há cinco anos. O resultado deste escrutínio destapa divisões profundas num país marcado por várias crises durante o seu mandato, desde os “coletes amarelos” até à pandemia da covid-19.