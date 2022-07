“Sintomas muito leves”. Joe Biden testou positivo à Covid-19

O presidente norteamericano, Joe Biden, testou positivo à Covid-19 e está com “sintomas muito leves”. A informação foi transmitida pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que fez saber que o presidente dos EUA está a tomar Paxlovid, um medicamento antiviral que ajuda a reduzir os efeitos da doença.

De acordo com a “AP”, que cita a mesma fonte,Biden “vai isolar-se na Casa Branca, continuando a desempenhar as suas funções por completo”, estando previsto participar em todas as reuniões agendadas, “via telemóvel e Zoom”.

Joe Biden, de 79 anos, está totalmente vacinado, depois de receber duas doses da vacina da Pfizer, a que se seguir duas doses de reforço, a última das quais no dia 30 de março.

A primeira dama, Jill Biden, garantiu, em declarações aos jornalistas, que o marido “está a sentir-se bem”.

Biden vai ficar em isolamento até voltar a testar negativo. Estava agendada uma visita à Pensilvânia para hoje, a que se seguiria um fim-de-semana passado em Delaware. Todos os eventos estão cancelados.