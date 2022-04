Jogador do Benfica foi alvo de insultos racistas no passado domingo e não foi a primeira vez no futebol português

Sandro Cruz, jogador de futebol do Benfica, tem 20 anos, passaporte português (nasceu em Braga) mas raízes em Angola. Foi o foco de assobios e insultos que chegaram das bancadas perto da hora de jogo da partida deste domingo entre o Rio Ave e a equipa ‘B’ dos encarnados.

O jogador, que tem 20 anos e atua como lateral-esquerdo, estava a sair de campo para ser substituído por um colega de equipa quando foi ofendido por adeptos que estavam presentes nas bancadas. Algo que, de resto, foi audível na própria transmissão do jogo, que pode conferir no vídeo em baixo

No rescaldo da vitória (0-2) no jogo da Primeira Liga entre Benfica e Sporting, em Alvalade, o técnico das “águias” mencionou o incidente. Nélson Veríssimo lembrou que é algo que “não fica bem a ninguém” e aproveitou para enviar “um abraço solidário” para o atleta e para todos os jogadores vítimas de racismo em Portugal.

Um episódio que não é o primeiro caso de racismo no desporto em Portugal. Há pouco mais de dois anos aconteceu talvez o caso mais mediático. Numa deslocação do FC Porto ao terreno do Vitória de Guimarães, o avançado Moussa Marega foi alvo de cânticos e insultos por adeptos do clube vimaranense, que também imitaram sons de macaco, visando o atleta maliano, desde o aquecimento dos jogadores. Marega saiu de campo e recusou-se a continuar a jogar, acabando por ser substituído por um colega. Uma situação que originou um processo em tribunal, que teve três arguidos mas acabou suspenso.