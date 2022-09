Jogadoras do Rio Ave acusam atual treinador do Famalicão de assédio sexual

Várias jogadoras da equipa sénior de futebol feminino do Rio Ave acusaram o ex-técnico Miguel Afonso de assédio sexual, avançou o jornal “Público”.

Os casos de alegado assédio terão ocorrido na temporada 2020-21, quando Miguel Afonso chegou à equipa. Em causa estão mensagens íntimas trocadas com jogadoras entre os 18 e os 20 anos do Rio Ave. O antigo técnico do Rio Ave e atual treinador do Famalicão nega as acusações.

O presidente do Famalicão, Jorge Silva, admitiu ter sido “informado das situações ocorridas no Rio Ave por uma empresária de jogadores(as)”. “Foi alertado para a existência de provas sérias que não deveriam ser ignoradas ou abafadas e que agentes desportivos com os antecedentes do novo treinador dos minhotos não poderiam estar no futebol”, sublinhou Jorge Silva.