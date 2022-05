A aposta portuguesa nas startups está a embrenhar-se no ecossistema desportivo com resultados muito interessantes e que merecem reflexão. Num país apaixonado pelo futebol, as startups portuguesas ditam regras no plano internacional e pretendem protagonizar uma disrupção na indústria do desporto.

Gil Guilherme, fundador e CEO da startup “EmJogo”, criadora de um software de gestão desportiva presente em mais de 300 clubes em Portugal, foi o convidado desta edição.