“Jogo Económico”. “Não acredito que vamos banir a violência no futebol”, defende especialista

O Governo prepara-se para ver as leis sobre a violência no desporto e já nos próximos meses vai avançar com um pacote de medidas para reforçar a prevenção e o combate.

O JE avançou com esta notícia em primeira mão e nesta edição do Jogo vamos revelar que medidas irão avançar e analisar se as mesmas estão apropriadas à nossa realidade.

Daniel Seabra, antropólogo e professor universitário com obra publicada sobre o fenómeno das claques em Portugal, foi o convidado da última edição do programa “Jogo Económico”.