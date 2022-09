“Jogo Económico”. “Não é aceitável que as claques sejam instrumentalizadas para satisfazer atitudes tribais”

Estoril e Famalicão foram recentemente palcos de episódios que se julgavam erradicados do futebol: adeptos (entre eles crianças) impedidos de assistir a um jogo por vestirem a camisola do clube visitante e, pior do que isso, a serem alvo de insultos e cuspidelas, em cenas absolutamente lamentáveis e que obrigam a uma reflexão séria sobre o trabalho de fundo que é preciso ser feito numa Liga de futebol que quer ser rentável e atrativa.

Emanuel Macedo de Medeiros, o português que lidera a Sport Integrity Global Alliance (uma coligação de integridade e boa governança no desporto, com mais de 100 parceiros internacionais) foi o convidado da última da edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, e abordou a génese dos problemas que se eternizam no futebol em Portugal e apontou caminhos.