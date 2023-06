Com apresentação de Gabriel Monteiro e de Nuno Vinha, o Atlantic Connection é um programa produzido em parceria pela BM&C News e pelo Jornal Económico, que oferece uma perspectiva em português sobre os grandes temas da atualidade global.

16 Junho 2023, 22h30



A Europa é o maior mercado da Huawei fora da China. Assumida como uma prioridade europeia desde 2016, a aposta no 5G já motivou também preocupações com a cibersegurança.

Em março de 2019, Bruxelas pediu que cada país analisasse os riscos nacionais com o 5G, na qual os Estados-membros detetaram a possibilidade de ocorrência de casos de espionagem ou de ciberataques vindos, nomeadamente, de países terceiros.

No início deste mês, a Comissão Europeia ter elogiado as conclusões das autoridades portuguesas sobre o risco para segurança de alguns equipamentos 5G, que podem resultar em exclusão ou aplicação de restrições a fornecedores, vincando que “ameaças não têm lugar na Europa”.

Pode esta decisão abrir caminho para outros fornecedores? Que problemas diplomáticos podem resultar destas decisões?

No mais recente episódio do The Atlantic Connection, Gabriel Monteiro (BM&C News) e Nuno Vinha (Jornal Económico) suscitam o debate destes e de outros tópicos com a análise de Rafael Coimbra, editor executivo de conteúdos digitais do MTI Technology Review Brasil e José Manuel Diogo, fundador da Associação Portugal Brasil 200 anos.

