Johnson & Johnson corta previsões de lucro para 2022

A pandemia da Covid-19 obrigou a Johnson & Johnson a reduzir, esta terça-feira, as suas previsões de lucro para 2022.

De acordo com as contas da farmacêutica, citadas pela “Reuters”, a incerteza em torno da procura por vacinas contra a Covid-19 torna impossível avançar para já uma previsão de vendas. No arranque da sessão em Wall Street, a gigante estava a valorizar 3,54% para 183 dólares.

Anteriormente, a empresa norte-americana tinha previsto até 3,5 mil milhões de dólares (3,24 mil milhões de euros) em vendas da vacina de dose única. No entanto, as vendas da empresa têm sido baixas comparativamente às congéneres rivais devido à baixa procura nos EUA e a preocupações de segurança.

No primeiro trimestre, a vacina da Johnson&Johsnon, que é vendida a um preço “sem fins lucrativos”, rendeu 457 milhões de dólares (423,05 milhões de euros).

Enquanto as vendas nas suas unidades de saúde do consumidor e de dispositivos médicos superaram as expectativas, as vendas de 12,87 mil milhões de dólares (11,91 mil milhões de dólares) da sua grande unidade farmacêutica caíram abaixo das estimativas de 13,6 mil milhões de dólares (12,59 mil milhões de euros).

As restrições da cadeia de abastecimento vão afetar as vendas dos seus produtos de saúde e beleza para o resto do ano, disse ainda fonte da empresa.