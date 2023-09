O CEO da Rauva foi o primeiro estrangeiro a receber esta estatueta. Os maiores galardões do ano para as startups foram entregues esta quinta-feira. A lista de finalistas era também composta por Guilherme Coelho (Maven Pet), João Aroso (Leadzai),Mauro Frota (Bhout), Miguel Alves Ribeiro (SheerMe) e Verónica Orvalho (Didimo).

21 Setembro 2023, 19h33

O cofundador e CEO da fintech Rauva, Jon Fath, venceu o Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano 2023, foi revelado esta quinta-feira num evento no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

O inovador francês foi o primeiro estrangeiro a ganhar este galardão. “É muito especial, porque quando cheguei a Portugal pouca gente acreditou em mim. Só a minha equipa e comunidade, como a Startup Lisboa”, confessou Jon Fath, com a estatueta na mão.

A distinção foi entregue esta tarde durante os “Entrepreneurship Awards” – dos quais o Jornal Económico fez parte do júri do prémio de melhor pitch – pelas individualidades presentes, nomeadamente Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sofia Marta, country manager da Google Cloud em Portugal, e o advogado Domingos Cruz, managing partner da CCA.

Na lista dos finalistas deste ano estavam também Guilherme Coelho (Maven Pet), João Aroso (Leadzai), Mauro Frota (Bhout), Miguel Alves Ribeiro (SheerMe) e Verónica Orvalho (Didimo).

“O intuito deste dia é de reconhecer e premiar o sucesso alcançado pelos fundadores e startups em Portugal, reafirmar a importância do ecossistema empreendedor, bem como incentivar a aposta na inovação como motor de desenvolvimento económico do país e de progresso social, através da criação de soluções para os desafios da sociedade e de emprego”, afirmou o diretor executivo da Startup Lisboa, Gil Azevedo.

A sala principal do evento esteve cheia, como tem vindo a ser habitual neste dia em que empreendedores, investidores, parceiros e outros stakeholders do ecossistema se reúnem para aplaudir os mais inovadores. Certo é também que a comunidade ainda tem algum caminho a percorrer no que diz respeito à tão acalmada expressão “women in tech”, como demonstravam as mais de 100 cadeiras no hub e mesmo a lista de finalistas.

O júri da principal categoria destes prémios foi constituído por Gil Azevedo (Startup Lisboa), Margarida Figueiredo (Câmara Municipal de Lisboa), Nuno Pimenta (Google), Filipe Mayer (CCA Law Firm), Inês Sequeira (Casa do Impacto), Miguel Santo Amaro (Coverflex & Empreendedor do Ano 2022) e Luis Guerreiro (IAPMEI).

Este ano, às categorias existentes – Melhor Pitch (Mauro Frota) e Startup Mais Promissora da Startup Lisboa (Musiversal) – houve três novas categorias:

Marcelo Lebre – Prémio Ecossistema – Pessoa ou entidade que tenha contribuído significativamente para o desenvolvimento e sucesso do ecossistema empreendedor português (Webhelp)

– Prémio – Pessoa ou entidade que tenha contribuído significativamente para o desenvolvimento e sucesso do ecossistema empreendedor português (Webhelp) Actif – Melhor Startup de Impacto – Startup mais inovadora de impacto social ou ambiental em Portugal (Casa de Impacto)

– Melhor – Startup mais inovadora de impacto social ou ambiental em Portugal (Casa de Impacto) Melhor Startup Universitária – Promoção do empreendedorismo jovem e destacar a importância do mundo académico para a inovação

Nas quatro edições anteriores do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, além de Miguel Santo Amaro, ganharam: Daniela Braga (Defined.ai – 2019), André Jordão (Barkyn – 2020) e Joana Rafael (Sensei – 2021).