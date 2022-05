Jorge Jesus admite vontade de voltar ao Flamengo: “Posso esperar até dia 20”

Jorge Jesus está no Brasil e parece ter um objetivo em mente: voltar a treinar o Flamengo, clube pelo qual conquistou o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores. Durante um encontro entre o “mengão” e o Talleres (Argentina), o jornalista brasileiro Renato Mauricio Prado conversou com o treinador português e revelou a vontade do ex-treinador do SL Benfica voltar ao lugar onde conquistou títulos pela última vez.

Questionado sobre se teria vontade de voltar a assumir as rédeas do Flamengo, Jesus foi peremptório: quero voltar, sim. Mas não depende só de mim”.

“Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida”, acrescentou o técnico de 67 anos.

Perante um jogo pouco inspirado da equipa treinada por Paulo Sousa, Jesus confessou que lhe “incomoda” ver o emblema carioca em dificuldades. “Esta equipa ainda mexe comigo. Tenho a certeza de que se tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos muito à frente dos demais”.

Mauricio Prado, perante as afirmações, não resistiu em perguntar ao treinador português quais as razões que o levaram a abandonar o Brasil, e Jesus apontou a pandemia de Covid-19 como o principal fator. “Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Quando surgiu o convite do presidente do SL Benfica, um velho amigo, pareceu-me a melhor opção. Inclusive para voltar a viver perto da minha família”.

Sobre o leque de treinadores portugueses atualmente no Brasil, Jorge Jesus não tem dúvidas e escolhe Vítor Pereira como o “melhor”.

“Vitor Pereira é o melhor. Basta ver os resultados dele em Portugal. Ele saber fazer uma equipa jogar ofensivamente e marcar em pressão. Talvez tenha problemas, com o plantel que tem. Mas é muito bom treinador”, refere.

Ainda assim, o técnico português reconhece o trabalho do compatriota Abel Ferreira, bicampeão da Taça Libertadores. “No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira de Abel jogar. Quase sempre reativo. Mais preocupado em não sofrer golos do que em marcá-los. Mas ele tem evoluído. O Palmeiras hoje é uma equipa muito mais criativa. E passou a ser ofensivo. Joga o melhor futebol do Brasil”.

Por fim, Jesus também não fecha à porta à seleção brasileira. “Treinar a seleção do Brasil seria um sonho. É o tipo do convite irrecusável”.

O Flamengo ocupa a 12ª posição do Brasileirão à quarta jornada. O histórico de paciência dos clubes brasileiros é uma das imagens de marca do campeonato e, perante os resultados de um dos clubes com mais adeptos do mundo, a pressão sobre Paulo Sousa começa a aumentar. As declarações de Jesus colocam pressão no compatriota e alimentam a “torcida” carioca sobre um possível regresso do treinador português a um lugar onde foi muito feliz.