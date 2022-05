Jorge Jesus rejeitou treinar o Everton porque está habituado “a ganhar títulos”

Jorge Jesus está sem clube desde o final do último ano, quando terminou a segunda passagem pelo Benfica. Agora, no programa “Bem, Amigos”, da estação brasileira SporTV, Jesus revelou que realizou um período de reflexão com a sua equipa técnica e teve propostas de três seleções e de uma equipa do futebol inglês, em declarações citadas pelo portal “UOL“.

O técnico, de 67 anos, disse que parou para fazer um balanço dos “últimos anos de treinador”, com direito a “muitas reuniões” com os outros elementos da sua equipa técnica. Jorge Jesus falou também sobre as propostas que recebeu nos últimos meses.

Jorge Jesus referiu ainda uma abordagem do Everton, que contratou Frank Lampard no final de janeiro, e explicou por que motivo rejeitou a proposta.

“Quando saí [do Benfica], tive propostas de trabalhar para diversas partes do mundo, inclusive para a liga inglesa. O Everton convidou-me, mas não me entusiasmou. Estou habituado a lutar por títulos e não jogos, por isso não me entusiasmou muito”, lembrou o técnico português, que falou de outras propostas que recebeu.

“Já fui convidado para treinar três seleções, duas das quais aqui da América do Sul”, destacou. Jorge Jesus explicou no mesmo programa televisivo o que o move para aceitar treinar um clube, nos anos mais recentes.

“Eu não procuro, o que tiver que acontecer, acontece”, garante. “Mas sempre à procura de um projeto, uma equipa que mexa comigo sentimentalmente”, explicou o técnico.