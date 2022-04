Jorge Moreira da Silva adia lançamento da candidatura a líder do PSD

A sessão de apresentação da candidatura à liderança do PSD de Jorge Moreira da Silva, que estava prevista para segunda-feira, ocorrerá antes na quarta-feira, pelas 11:00, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa.

Numa nota divulgada este sábado, Jorge Moreira da Silva, que foi ministro do Ambiente e primeiro vice-presidente do PSD sob a liderança de Pedro Passos Coelho, diz acompanhar “o sentir de todos os portugueses” em relação à atriz Eunice Muñoz, que morreu na sexta-feira.

“Presto homenagem a Eunice Muñoz, neste tão triste momento da sua partida. Era, não apenas uma atriz extraordinária e uma defensora ímpar da língua portuguesa, mas também uma das raras personalidades a conseguir unir – pelas suas qualidades humanas e artísticas – todos os portugueses. A cultura portuguesa perdeu uma figura maior”, escreveu Jorge Moreira da Silva.

As cerimónias fúnebres da atriz Eunice Muñoz decorrem na Basílica da Estrela, em Lisboa, na segunda e na terça-feira, seguindo depois o funeral para o Cemitério do Alto de S. João, onde o corpo será cremado.

Várias personalidades, da cultura à política, reagiram já à morte da atriz, incluindo o Governo, que, através do Ministério da Cultura, anunciou que vai decretar luto nacional no dia do funeral da atriz.