Jornal A Bola avança com rescisões que podem chegar às 60 pessoas, diz sindicato

Os novos donos do jornal A Bola estão a avançar com um processo de rescisões que poderá afetar 60 trabalhadores, tendo chamado vários profissionais a reuniões nesse sentido, disse hoje à Lusa o presidente do Sindicato dos Jornalistas.

29 Agosto 2023, 18h09