Jornal Económico e EY promovem debate sobre Orçamento do Estado no dia 4 de maio

O Jornal Económico e a EY promovem na próxima quarta-feira, 4 de maio, uma conferência sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Neste encontro, que terá lugar no hotel Pestana Palace, em Lisboa, entre as 09h00 e as 13h00, vamos não só analisar as medidas fiscais que compõem a proposta orçamental mas também debater se o documento vai ao encontro das necessidades e das prioridades do País na atual conjuntura.

O bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, será o keynote speaker do evento, com uma intervenção de 40 minutos onde abordará as grandes linhas do Orçamento.

Segue-se um painel composto por especialistas da EY que vão analisar ao pormenor as medidas fiscais do Orçamento. Neste painel, que será moderado por Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do Jornal Económico, estarão os Partners da EY Anabela Silva (área do IRS), António Neves (IRC) e Pedro Fugas (Impostos sobre o Património). A Tax and Public Finance Advisor Ana Chacim e o Associate Partner Amílcar Nunes vão abordar as temáticas das Taxas e Contribuições Especiais e dos Impostos Indiretos, respetivamente.

Após o intervalo, Norma Franco, Senior Manager EY, Climate Chage and Sustainability, vai abordar o tema da sustentabilidade e da transição climática à luz da proposta orçamental.

O último painel terá como tema “Este é o Orçamento de que o país precisa?” e deverá ser composto por Ana Jacinto (secretária-geral da AHRESP), Carla Castro (deputada da Iniciativa Liberal), Jamila Madeira (deputada e vice-presidente da bancada parlamentar do PS), Joaquim Miranda Sarmento (deputado do PSD), Luís Miguel Ribeiro (presidente da AEP) e Luís Marques (Country Tax Leader da EY Portugal). Algumas das participações deste painel, que será moderado pelo diretor do JE, Filipe Alves, aguardam ainda confirmação.

O encerramento estará a cargo de António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Para saber mais, contacte eventos@jornaleconomico.pt.