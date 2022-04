Jornal Económico e PwC promovem Fórum Banca no dia 13 de maio

O Jornal Económico e a PwC vão promover no dia 13 de maio a edição de 2022 do Fórum Banca, o nosso grande encontro anual do sector financeiro nacional, que está de regresso após dois anos de interrupção devido à pandemia.

O Fórum terá lugar no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, entre as 9h00 e as 12h30, aproximadamente. O tema forte desta edição serão os critérios ESG de sustentabilidade ambiental, social e de governance, que prometem assumir cada vez mais relevância para o sector financeiro e para as empresas nacionais, incluindo no acesso a crédito bancário.

A abertura do evento estará a cargo de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, que fará uma intervenção de cerca de meia hora onde serão abordados este e outros desafios que o sector financeiro enfrenta.

Segue-se a intervenção, como keynote speaker, de Dorota Siwek, responsável pela área de ESG da Autoridade Bancária Europeia (EBA), que fará um importante ponto de situação das novas guidelines do sector financeiro na área da sustentabilidade.

A temática ESG será também abordada nas intervenções de Cláudia Coelho e Nuno Cordeiro, Partner e Director da PwC, respetivamente.

Após o coffee break, terá lugar o habitual painel do Estado da Nação na Banca, com as participações dos CEO dos seis maiores bancos nacionais: Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos), Miguel Maya (Millennium bcp), Pedro Castro Almeida (Santander), António Ramalho (Novo Banco), João Pedro Oliveira e Costa (BPI) e Licínio Pina (Crédito Agrícola).

O encerramento deverá estar a cargo do ministro das Finanças, Fernando Medina, mas esta participação aguarda ainda confirmação.

O Fórum Banca será transmitido em streaming na JE TV, a nossa plataforma multimédia, através do site e das redes sociais do Jornal Económico.

Para assistir pessoalmente ao Fórum ou para obter mais informações sobre este e outros eventos, por favor contacte a nossa equipa de Conferências através do email eventos@jornaleconomico.pt.