A partir de segunda-feira, o seu jornal vai passar a ter uma edição diária digital, focada no essencial e com conteúdos em vídeo e podcast. É mais uma novidade após o lançamento do novo site e do grafismo renovado da edição impressa, que chegou hoje aos leitores.

24 Junho 2023, 10h24

A três meses de completar o seu sétimo aniversário, o Jornal Económico entra numa nova fase, com o lançamento de uma edição diária digital que será, na prática, uma versão condensada do jornal onde os nossos leitores poderão ler toda a informação essencial para começar um novo dia.

O JE Diário estará disponível de duas formas: através do site www.jornaleconomico.pt e de uma newsletter que será enviada todas as manhãs. No arranque, haverá um período promocional de acesso universal, findo o qual o novo produto será exclusivo para assinantes. Em cada edição teremos notícias relevantes sobre a atualidade económica e política nacional e internacional, entrevistas e artigos de análise, juntamente com um guia essencial do dia na economia e nos mercados. Na prática, o Jornal Económico passará a ser um diário.

O JE Diário será lançado no seguimento de outras novidades que o Jornal Económico lançou nos últimos meses, a começar pelo novo site (www.jornaleconomico.pt), que arrancou em meados de maio em soft launch e que, desde então, viu a sua audiência crescer em 50%. E também o novo grafismo da edição semanal impressa, que chega hoje às mãos dos nossos leitores, nestas páginas.

Um produto multimédia e com uma lógica “less is more”

Um dos aspetos inovadores da edição diária do Jornal Económico será o facto de ser um produto multimédia, com conteúdos em texto, vídeo e podcast, indo ao encontro das novas tendências de consumo de informação e proporcionando formatos inovadores para a publicidade digital e branded content.

Outro aspeto que irá diferenciar o JE Diário de outros produtos que existem no mercado será o foco naquilo que é realmente essencial, eliminando o ruído, deixando a espuma dos dias e conteúdos que, sendo relevantes, farão mais sentido numa edição com outra periodicidade.