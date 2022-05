Jornal Económico promove Fórum Seguros no dia 18 de maio

Neste grande encontro do sector segurador nacional, que está de regresso após dois anos de interrupção devido à pandemia, serão debatidos temas como o futuro dos seguros de saúde, o desafio da sustentabilidade, o novo paradigma das pensões, o surgimento de novos riscos e a importância da digitalização e os novos hábitos de consumo de produtos de seguros por parte dos cidadãos e das empresas.

A sessão terá início às 08h30, com uma nota de boas vindas por Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, seguindo-se a intervenção, como Keynote Speaker, de Rita Costa, Leader Financial Consulting Services da EY.

Ao longo da manhã terão lugar vários painéis de debate, com as presenças de confirmadas de José Pedro Inácio (CEO da Advancecare), Valdemar Duarte (Diretor Geral da Ageas Pensões), Luiz Ferraz (CEO da Prevoir), José Galamba de Oliveira (presidente da Associação Portuguesa de Seguradores), Sofia Santos (professora do ISEG e fundadora da Systemic), Oscar Herencia (diretor geral da Metlife Ibéria), Joaquim Simplício (Administrador da Mútua dos Pescadores), João Cardoso (CEO da Lovys Seguros), Pedro Rego (CEO da F. Rego), Iñigo Guerrero (Head of Distribution & Marketing Iberia, BNP Paribas Cardif), Ricardo Raminhos (Diretor geral da MGEN), Ana Teixeira (Co-Founder e CEO da Mudey) e Gonçalo Baptista (Diretor Geral da Innovarisk).

O último painel, denominado “O Estado da Nação nos Seguros”, contará com as participações dos líderes de várias das maiores seguradoras a operar em Portugal: Rogério Henriques (CEO da Fidelidade), Steven Braekenvelt (CEO da AGEAS), Teresa Brantuas (CEO da Allianz Portugal), Pedro Carvalho (CEO da Seguradoras Unidas) e Alexandre Ramos (CIO da Liberty Europa).

O encerramento está previsto para as 12h50, com uma intervenção de Margarida Corrêa de Aguiar, Presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O programa final do evento, que incluirá algumas participações que ainda não estão confirmadas e não são referidas acima, será divulgado em breve. Para inscrições e pedidos de informação, por favor contacte a nossa equipa de conferências através do email eventos@jornaleconomico.pt.