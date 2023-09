O anúncio foi feito hoje através de comunicado pela Global Media, o grupo que detêm a rádio TSF.

8 Setembro 2023, 16h20

Rui Gomes é o novo diretor geral da TSF – Rádio Noticias, sucedendo a Domingos Portela Andrade, informa a Global Media Group (GMG) liderada por Marco Galinha, em comunicado enviado na tarde desta sexta-feira, 8 de setembro, à imprensa.

Com mais de 40 anos de experiência, regressa a uma casa que bem conhece e onde já trabalhou mais de dez anos. Rui Gomes foi ainda vogal do Conselho Regulador da ERC. Atualmente era produtor independente de rádio e conteúdos digitais e é professor de Jornalismo Radiofónico na ESCS de Lisboa.

No mesmo documento, Rui Gomes mostra-se encantado por liderar “o mais ambicioso projeto de relançamento e reforço de um Grupo de Media nos últimos anos em Portugal”.

Salienta ainda que se trata não só de “um projeto com os olhos postos no mercado nacional, mas também, em todo o espaço da língua portuguesa”, acrescentando que o foco é o reforço em todas as áreas tendo em vista “a modernização, crescimento e honrando um percurso de uma marca de que todos nos orgulhamos.”

Domingos Portela Andrade, que cessa as suas funções de diretor editorial da TSF, é tambem mencionado e elogiado pelo grupo por “todo o empenho e dedicação mostrados ao longo do tempo em que exerceu estas funções”.