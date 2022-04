José Sancho García renuncia a cargo no Conselho de Administração da Novabase

A Novabase anunciou esta quarta-feira que José Sancho García apresentou renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da tecnológica, sem adiantar as razões.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase informa que, “na presente data, por carta remetida ao presidente do Conselho de Administração da Novabase, foi apresentada renúncia por José Sancho García ao respetivo cargo de vogal do Conselho de Administração” da tecnológica.

O administrador José Sancho García “foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho de Administração no contexto da apreciação da proposta do ponto quatro da ordem de trabalhos apresentada pela acionista HNB” na assembleia-geral (AG) anual de acionistas realizada no dia 25 de maio de 2021 e “na sequência do voto contra da acionista IBI – Information Business Integration”, detentora de mais de 10% do capital social da sociedade.

Tal resultou “na substituição do último membro da lista de candidatos ao Conselho de Administração constante da proposta apresentada pela acionista HNB – Francisco Morais Antunes – por José Sancho García, membro nesse contexto proposto pela acionista IBI, cuja eleição foi devidamente aprovada nos termos das disposições legais”, adianta a Novabase.

“A renúncia apresentada produzirá efeitos nos termos da lei, isto é, no final do mês de maio, salvo se, entretanto, for designado ou eleito o substituto”, prossegue a tecnológica. A Novabase “informa ainda que, na sequência da apresentação da renúncia referida, foi notificada pela sua acionista IBI da intenção de apresentar proposta” à AG anual deste ano “para eleição de um novo membro do Conselho de administração da sociedade para o remanescente triénio 2021-2023”.

Num outro comunicado, a Novabase informa sobre o relatório intercalar das operações realizadas no quadro do programa de recompra de ações próprias. Em 27 de abril deste ano, “a Novabase detinha, como resultado das operações de aquisição (…) um total acumulado de 826.851 ações próprias, representativas de 2,63% do capital social”.