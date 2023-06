A volatilidade nos mercados tem ditado uma quebra nas receitas da banca de investimento, levando instituições como o JP Morgan e o Goldman Sachs a reduzir o número de trabalhadores.

24 Junho 2023, 18h40

O JP Morgan e o Goldman Sachs estão a “encolher” a sua força laboral em resposta à volatilidade que se tem verificado nos mercados e que tem reduzido as receitas na banca de investimento.

De acordo com a “Reuters”, citando fonte próxima do processo, o JP Morgan vai dispensar perto de 40 responsáveis da banca de investimento nos EUA.

No mês passado, Daniel Pinto, presidente do banco, afirmou que as receitas da banca de investimento e de trading recuaram 15% no segundo trimestre do ano.

Também o Goldman Sach está a dar o mesmo passo. De acordo com a “Bloomberg”, o banco começou a reduzir a sua equipa, nomeadamente diretores, a nível global.

Ao todo, serão cerca de 125 os diretores, incluindo alguns da banca de investimento, que vão perder os seus empregos, avançam fontes próximas do processo, adiantando que nem todas as saídas já foram realizadas.