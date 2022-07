JPP critica “mau planeamento” da Secretaria da Educação na fusão e encerramento de escolas da Madeira

O JPP considera “mau planeamento” o processo da fusão e de encerramento de escolas levado a cabo pela Secretaria Regional da Educação.

O partido critica em particular o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, por ter prometido que não iria encerrar as escolas Dr. Clemente Tavares e mais recentemente, a escola do Lombo dos Canhas, na Ponta do Sol, mas efetivamente as escolas foram fechadas e os alunos transferidos, referiu o deputado do JPP Paulo Alves, porta-voz da iniciativa que ocorreu na escola do Lombo dos Canhas.

“O Secretário garantiu que a escola do Lombo de São João iria fundir com a escola do Lombo dos Canhas, mas que isso não implicaria a transferência de crianças de uma escola para outra”, mas agora vem dar o “dito por não dito”, lamentou Paulo Alves.

Este é “mais um erro e uma falta de respeito da Secretaria Regional da Educação”, que a ver do deputado, só comprova o “mau planeamento de todo o processo da fusão e de encerramento de escolas da Região”.

Paulo Alves acusou ainda o secretário regional de “manter uma decisão unilateral”, sem respeito pela “opinião dos pais, dos órgãos de gestão da escola e do próprio bem-estar e qualidade de ensino das crianças”. Paulo Alves acrescenta: “neste caso, estamos a falar de crianças que, algumas delas, terão de sair de casa antes das 8h da manhã e só regressarão depois das 19h! São crianças com idades entre os 6 anos e os 10 anos de idade”, reforçou.

Para o parlamentar, é “inadmissível” que o processo de fusão das escolas esteja a ser feito “com base na mentira” e com “claro prejuízo para as crianças”.

“Estas crianças terão, obrigatoriamente, que ir para uma escola noutra Freguesia, num percurso que não é fácil de fazer, é longo e cansativo quando poderíamos estar a valorizar e rentabilizar uma escola que tem ótimas condições para funcionar”, reforçou.

A situação “não faz sentido” a ver de Paulo Alves: “Além da mentira do Sr. Secretário Regional, esqueceram-se questões práticas fundamentais como é o caso do transporte que, em muitos casos, obrigará as crianças a ficarem fora de casa mais de 12 horas e, por fim, a própria rentabilização das infraestruturas, transferindo-se crianças para escolas mais degradadas e sobrelotadas e encerrando-se outras com ótimas condições”.