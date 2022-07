JPP: Governo Regional da Madeira “teima” em não levar escalões do IRS até ao diferencial máximo de 30% 

O deputado do JPP Paulo Alves considera que o Governo Regional “teima em não levar o diferencial ao máximo dos 30%, nos 3.º e 4.º escalões de IRS”.

No âmbito da discussão na Assembleia Legislativa da Madeira ocorrida esta manhã sobre as alterações ao Orçamento Regional de 2022, apresentadas pelo secretário regional das Finanças. Rogério Gouveia, o deputado do JPP afirmou que a classe média não é protegida pelo Governo Regional, vincando que “as famílias neste momento já sentem o agravamento do custo de vida, pelas dificuldades causadas pela guerra”.

“Os casais jovens não têm dinheiro ao fim do mês, sem direitos a apoios”, com “irrisórios” benefícios fiscais, sustentou.

Dirigindo-se ao Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, Paulo Alves afirmou que “o seu governo, é um governo despesista”, uma vez que o Governo Regional teve uma despesa em 2021 de 53 milhões de euros, mas em 2021 esta subiu para 73 milhões de euros, afirmando que por detrás deste aumento estão “prémios, gratificações, suplementes, ajudas de custos, centenas e centenas de nomeados, contratados por imposição partidária, etc”.

Em resposta, Rogério Gouveia explicou que esse aumento entre 2020 e 2021 esteve diretamente relacionado com despesas na Saúde, devido à obrigação de trabalho adicional trazidas pela pandemia.

PCP diz que alteração ao Orçamento Regional é “uma oportunidade perdida”

“Esta alteração não passa de uma adaptação do Orçamento de Estado ao Orçamento Regional” começou por referir o deputado único do PCP na Assembleia da Madeira Ricardo Lume.

“O Governo Regional deveria ser muito mais do que apenas o guarda-livros”, lamentou, afirmando que a postura do Governo Regional é de apenas “fazer adaptações da República à região”.

Neste sentido, o deputado comunista afirmou que o Governo Regional deveria utilizar os seus “poderes autonómicos” para dar real resposta aos problemas dos madeirenses, nomeadamente a redução do IVA.

Ricardo Lume também mencionou os preços dos combustíveis, afirmando que o Governo Regional poderia ir mais longe do que a redução do ISP. “Em vez de ter em conta o mercado especulativo, se houvesse coragem política do governo regional, era garantir que o preço dos combustíveis era fixado de acordo com a compra e não com a praça especulativa de Roterdão”.