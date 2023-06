O JPP referiu que “não se pode continuar a aldrabar” a população e que o ferry “não pode ser um engodo apenas com intuito eleitoral”.

27 Junho 2023, 10h14

O JPP questionou o Governo da Madeira e o da República sobre a promessa de trazer o ferry para a Região, algo que acabou por não ser cumprido.

“O ferry não pode ser usado como engodo, apenas com intuito eleitoral”, disse o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa.

Élvio Sousa referiu que o assunto “diz muito ao JPP e que foi promessa não só deste Governo Regional PSD/CDS-PP como do próprio Governo da República do PS”.

O deputado do JPP referiu que a Região “foi enganada quanto à promessa do ferry”.

Para Élvio Sousa o ferry iria trazer “mais concorrência, o transporte de pessoas e carga a preços mais acessíveis com reflexos na diminuição do custo de vida dos madeirenses”, e seria um “complemento ao próprio plano de contingência do Aeroporto Internacional da Madeira”.

O líder parlamentar sublinhou que o ferry iria também “introduzir concorrência ao mercado regional, para abrir uma plataforma atlântica para outras regiões, introduzir uma economia mais diversificada, produzir negócio, trazer negócios, trazer pessoas, alimentando e dinamizando a economia da Madeira e do Porto Santo. Isto é, ou não é, pensar no futuro das famílias e das empresas madeirenses?”.

Élvio Sousa acrescentou que “não se pode continuar a aldrabar a população. O ferry não pode ser um engodo apenas com intuito eleitoral: quem faz isto não merece a confiança da população. Palavra dada deve ser, sempre, palavra honrada”.