Judo: bicampeão mundial Jorge Fonseca cai ao primeiro combate nos Europeus de Sófia

A equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti marcou por intermédio do brasileiro Rodrygo, aos 33 e 43, com Asensio a ampliar a vantagem, aos 55, e o francês Karim Benzema, aos 81, a fechar as contas, com os ‘merengues’ a reforçarem o estatuto de recordista de títulos, com mais nove do que o FC Barcelona.