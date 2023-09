Judoca Telma Monteiro perde na repescagem para o bronze no Grand Slam de Baku

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada na repescagem para a medalha de bronze da categoria de -57 kg do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, ao perder com a israelita Timna Nelson Levy.

