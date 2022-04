Juiz diz que tweets de Musk sobre saída da Tesla da bolsa foram falsos

Os tweets que Elon Musk publicou em 2018 a anunciar que teria garantido financiamento para retirar a Tesla do bolsa foram considerados “falsos e enganadores” por um juiz federal dos Estados Unidos, de acordo com os documentos judiciais dos acionistas, que são citados pela Reuters este domingo.

Segundo a referida agência, o tribunal entendeu que não só os tweets foram “falsos e enganadores”, com também Elon Musk fez as declarações em causa de forma imprudente e com o conhecimento da sua falsidade.

Em causa estão tweets que foram publicados em agosto de 2018, em que o líder da Tesla anunciava estar a considerar tornar essa fabricante automóvel privada, a 420 dólares por ação. “O capital para fazer está assegurado”, escreveu Musk. Em reação, as ações da Tesla subiram mais de 13%.

Perante esta situação, a reguladora norte-americana processou Musk por fraude, tendo o empresário e a Fed chegado, mais tarde, a um acordo, que previa o pagamento de multas de 40 milhões de dólares e a saída do milionário da posição de presidente do Conselho de Administração.

Em paralelo, está a decorrer um processo no tribunal federal de São Francisco, que opõe Elon Musk aos acionistas, que perderam milhares de milhões de dólares após os referidos tweets. São os documentos desse processo que são este domingo citados pela Reuters. O julgamento está marcado para o final de maio.