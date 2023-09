As últimas sete sessões bolsistas tinham resultado numa perda de 13%, mas a família detentora do clube já fez saber que não pretende vendê-lo.

11 Setembro 2023, 11h11

A Juventus de Turim está a subir quase 4% na bolsa de Milão, com os títulos a aproximarem-se dos 33 cêntimos, depois de a família Agnelli ter feito saber, através de um porta-voz, que não quer vender o clube que milita na Serie A italiana de futebol. Os ganhos surgem após as últimas sete sessões bolsistas terem resultado num recuo de 13%, quando os investidores receavam a venda do clube.

“As hipóteses levantadas por um jornal sobre a venda da Juventus carecem de fundamento”, garantiu um porta-voz da Exor, a holding da família, que controla 63,8% da Juventus. O responsável estava a referir-se a relatos do diário italiano “Il Giornale”, que fizeram tremer os mercados.

A situação financeira do clube é débil e, nesse contexto, aquele órgão de comunicação social reportou uma suposta intenção dos donos do clube de o venderem. Há alguns meses, alguns meios de comunicação noticiaram que estava a ser procurado um investidor que procurasse fazer um investimento, de forma a ser sócio minoritário.