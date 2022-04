Kantar instala centro de inovação no Porto e vai contratar 150 profissionais este ano

A Kantar anunicou hoje que vai instalar o seu primeiro centro global de tecnologia e inovação (GTI hub) no Porto. A empresa é especialista em análise de dados e consultoria para marcas.

Este centro visa desenvolver “tecnologias avançadas consideradas estratégicas para a diferenciação da Kantar”.

“A tecnologia é reconhecida como um motor fundamental para a transformação da Kantar e o novo GTI hub do Porto servirá como incubadora de novas tecnologias para os produtos e plataformas que irão potenciar a próxima fase de crescimento da Kantar e dos seus clientes”, pode-se ler em comunicado.

“O novo centro vai abrir 150 vagas de emprego no Porto em 2022 e tem planos para criar cerca de 400 postos de trabalho ao longo dos próximos quatro anos”, revela a empresa.

Quais os profissionais que a empresa pretende recrutar? Inicialmente serão engenheiros de software e engenheiros de dados para “trabalharem na plataforma Kantar Marketplace, bem como nas equipas de Global Security e Infrastructure Transformation da Kantar”.

“A médio-prazo, o Porto tornar-se-á ainda num centro de excelência para as áreas de Cloud, Infrastructure Engineering e Application Support. O Porto também servirá como base para a comunidade de nómadas digitais da Kantar, formada por quadros seniores da empresa”, pode-se ler.

Pode consultar as oportunidades de emprego na Kantar aqui.

E porque é que a empresa escolheu o Porto? “As tecnologias avançadas são fundamentais para o nosso roadmap de produtos e para a nossa ambição de crescimento e, por isso, estou empenhada em tornar a Kantar numa empresa de eleição para profissionais da tecnologia. Estamos a construir uma cultura única dentro da nossa comunidade. Quebrámos os estereótipos sobre como a tecnologia e os negócios trabalham em conjunto e criámos um ambiente inclusivo onde a inovação prospera e os nossos talentos florescem”, disse o presidente executivo, Alex Cesar, em comunicado.

“O meu objetivo é construir uma equipa e uma base tecnológica que acelere o crescimento da Kantar de forma sólida. A escolha do Porto para o nosso primeiro Global technology and innovation hub é um passo importante nessa direção e reflete a cultura que estamos a construir. É uma cidade fantástica para viver e trabalhar, que nos dá acesso próximo a um crescente número de talentos tecnológicos. Para além de que o facto de estarmos no Porto vai melhorar ainda mais a atratividade da Kantar como um ótimo local para trabalhar em tecnologia”, destaca o responsável.