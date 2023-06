O futuro é sem dinheiro físico, refere a Klarna. Os consumidores de todas as idades acreditam que o dinheiro será a forma de pagamento menos utilizada (7%) em 2041, e 30% dos Gen Z e Millennials acredita que essa mudança acontecerá já daqui a cinco anos.

O futuro do sector do retalho será marcado por mais personalização, realidade aumentada e assistentes virtuais, vaticina a Klarna, fornecedor líder global em pagamentos e serviços de compras.

Novos dados partilhados pela fintech revelam como os retalhistas irão precisar de adotar as suas estratégias para conquistar os consumidores no futuro. Com os recentes avanços em tecnologia, a Inteligência Artificial, Realidade Aumentada e Robótica irão dominar o cenário da loja física e loja online, com serviços de compras como o da Klarna a integrar a personalização de IA nos seus produtos.

O estudo projetou os hábitos de compra daqui a 18 anos, quando a Geração Z completar 40 anos e, em conjunto com os Millennials, tornarem-se nos consumidores dominantes.

“Ao longo dos últimos 18 anos, a Klarna tem sido fundamental na condução de mudanças transformadoras no setor do retalho, estando agora a marcar essa data com o lançamento dos resultados de uma pesquisa junto de mais de 5 mil consumidores em cinco países, para explorar como pode evoluir o futuro das compras”, refere o comunicado.

Com o apoio da especialista em retalho Kate Hardcastle MBE, também conhecida como Customer Whisperer, o relatório “Futuro do Retalho” também inclui previsões de alguns dos principais retalhistas do mundo e do ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, que recentemente se associou à Klarna para facilitar o processo de compra através do popular ChatGPT.

Os resultados revelam as suas previsões sobre como as tecnologias emergentes irão influenciar as experiências de compras futuras. A moda sustentável está no topo da lista de desejos da atual Geração Z (que é a definição sociológica da geração de pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade da década de 1990 até o início do ano 2010). O estudo revela que 50% pretende ter acesso a moda mais sustentável no futuro, com a Gen Z (56%) a mostrar-se mais interessada neste tema.

A realidade aumentada vai elevar a futura experiência de compra em loja. O estudo diz que 76% da Geração Z acredita que a realidade aumentada vai melhorar a sua experiência em loja no futuro, com 27% a indicar que se tratará de um processo padrão nas lojas de retalho.

Os inquiridos aposta numa experiência de compra mais personalizada. Há 57% das gerações Z e Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) que pretende uma experiência de compra mais personalizada no futuro o que compara com 41% quando olhamos para as gerações X (nascidos entre 1965 e 1980) e Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964).

O futuro é sem dinheiro físico, refere a Klarna. Os consumidores de todas as idades acreditam que o dinheiro será a forma de pagamento menos utilizada (7%) em 2041, e 30% dos Gen Z e Millennials acredita que essa mudança acontecerá já daqui a cinco anos.

A realidade virtual não vai substituir a experiência de compra na vida real. Segundo o estudo, 60% dos inquiridos acredita que, daqui a duas décadas, as compras em Realidade Virtual continuarão a não superar a experiência de compras na vida real.

Kate Hardcastle MBE, The Customer Whisperer e especialista independente, defende que “as tendências de retalho e as compras evoluíram significativamente na última década e é claro que podemos esperar mais mudanças”.

“Tecnologias como a realidade aumentada têm o potencial de transformar lojas físicas degradadas e renovar a experiência em loja para os compradores”, acrescenta.

“A mais recente pesquisa da Klarna mostra que os consumidores querem maior conveniência e uma experiência de compra mais personalizada – e a tecnologia perfeita deve estar no centro”, conclui a especialista.

David Sandström, Chief Marketing Officer da Klarna, refere que no mundo ocidental, aproximadamente 80% de todas as compras online são feitas através de pesquisa, enquanto os 20% restantes baseiam-se em recomendações personalizadas. Em contraste, na China, 80% das compras online são impulsionadas por recomendações personalizadas. “Este estudo confirma que os compradores do mundo ocidental pretendem uma experiência de compra comparável, que agora está disponível no feed da app Klarna, capacitada por IA e dados do histórico de compras. A próxima geração de consumidores espera uma experiência de compra altamente personalizada, são os produtos que os encontrem, e não o contrário”, diz Sandström.

O ChatGPT, chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, revela que “quando fizerem compras em 2041, a maior mudança para os consumidores será provavelmente a utilização generalizado de tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), permitindo que experimentem produtos virtualmente antes de fazerem uma compra.

“Além disso, recomendações personalizadas com base no seu comportamento e preferências anteriores irão tornar-se ainda mais precisas e predominantes, tornando as experiências de compra mais eficientes e adaptadas às necessidades individuais”, lê-se no comunicado.