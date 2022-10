Presente no mercado nacional desde 2015 – ano em que adquiriram a Efacec Handling Solutions – o grupo Korber AG, originário da Alemanha, vai concentrar as suas instalações no perímetro do centro de empresas da Lionesa, em Matosinhos, e reforçar a sua componente de recursos humanos.

“Iremos para as novas instalações no próximo mês de dezembro”, revelou ao JE o CEO da operação portuguesa, António Conde, ao mesmo tempo que reforçarão o número de trabalhadores para os 315 a 320 elementos – quando compraram a subsidiária da Efacec tinham entre 70 e 80 funcionários.

