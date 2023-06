Nesse sentido, “a cibersegurança é, cada vez mais, um pilar estratégico no mundo corporativo e na KPMG Portugal temos vindo a disponibilizar um crescente número de soluções para as empresas poderem proteger os seus sistemas e os dados dos seus clientes”, diz Nasser Sattare

29 Junho 2023, 09h33

A KPMG, que é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços de auditoria, fiscalidade e consultoria, aposta em força na cibersegurança.

“A KPMG Portugal continua a investir nas suas equipas, com uma forte aposta no crescimento da estrutura da sua área de cyber, que conta com mais de 40 colaboradores, reforçada agora com a integração de mais de 20 novos especialistas”, refere a empresa.

Entre os novos profissionais, destaca-se a integração de um sócio – Sérgio Martins – e três séniores managers – Pedro Monzelo, Rodrigo de Perez Monteiro e Teresa Zagallo.

O novo sócio da KPMG Portugal, Sérgio Martins, tem mais de 20 anos de experiência na área de consultoria em cibersegurança, “com foco nas áreas de governo, risco e conformidade, segurança de operações e transformação de infraestruturas, e irá liderar a equipa de cyber que, com este reforço, passa a contar com uma capacidade diferenciadora no mercado de consultoria”, lê-se no comunicado.

A oferta de cyber da KPMG Portugal está dividida em cinco grandes áreas. A primeira é Estratégia e Governo; a segunda Transformação; a terceira cyber Defesa; a quarta cyber Resposta e a quinta Serviços geridos cyber, ajudando as empresas a responder a ameaças e a desenvolver e implementar planos e estratégias de prevenção e mitigação de riscos cibernéticos.

“A segurança da informação é atualmente um aspeto fundamental para qualquer organização e uma vantagem competitiva num mercado cada vez mais dependente da tecnologia e da digitalização de processos e informação”, defende Nasser Sattar, Head of Advisory da KPMG Portugal.

Nesse sentido, “a cibersegurança é, cada vez mais, um pilar estratégico no mundo corporativo e na KPMG Portugal temos vindo a disponibilizar um crescente número de soluções para as empresas poderem proteger os seus sistemas e os dados dos seus clientes” acrescenta o gestor.

“Com este investimento na equipa de cyber estamos ainda mais preparados para dar resposta às necessidades dos nossos clientes e empenhados em continuar a apresentar serviços inovadores que sejam uma mais-valia concreta no dia-a-dia das empresas”, destaca em comunicado Nasser Sattar.

“O investimento que a KPMG Portugal está a fazer na sua área de cyber é um claro sinal do reconhecimento da importância deste tema e da necessidade de acompanhar, de uma forma cada vez mais próxima, as empresas nesta componente. Estou muito satisfeito por poder passar a fazer parte desta missão e contribuir diretamente para a sua concretização”, refere Sérgio Martins, novo sócio da KPMG Portugal.

Desde o início do seu ano fiscal, em outubro de 2022, a KPMG Portugal já integrou mais de 300 novos colaboradores na sua estrutura e mantém vários processos de recrutamento em aberto.