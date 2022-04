Kremlin acusa a Ucrânia de não ser consistente nas negociações de paz

O Kremlin acusou a Ucrânia de não ser consistente no processo de negociação, argumentando que o governo de Volodimir Zelensky tem estado a mudar constantemente de posição quanto às exigências nos acordos de paz.

“As negociações continuam a um nível de especialistas dentro da estrutura do processo de negociação”, cita a “Reuters”, esta segunda-feira, as declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma conferência de imprensa.

“Infelizmente, o lado ucraniano não é consistente em termos dos pontos que foram acordados”, disse ele, um dia depois do bombardeamos à cidade de Lviv que ocorreram como resultado ao ultimato russo, que pedia a rendição das tropas ucranianas em Mariupol até às 6h de Moscovo (3h em Lisboa),

No sábado, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky já tinha afirmado que “a eliminação” dos soldados ucranianos em Mariupol, uma cidade sitiada pela Rússia, “acabará com qualquer negociação de paz” com Moscovo.

“A eliminação dos nossos militares, dos nossos homens [em Mariupol] acabará com qualquer negociação” de paz entre a Rússia e Ucrânia, disse Zelensky durante uma entrevista ao site Ukraïnska Pravda, na qual também advertiu que ambas as partes se encontram agora num “beco sem saída”.

Em termos de mortes, “Mariupol pode ser dez vezes Borodianka”, disse, em referência a uma pequena cidade ucraniana perto de Kiev atacada e destruída por soldados russos. “Quanto mais [casos como] Borodianka forem apresentados, mais difícil será” negociar, frisou.

“Para ser honesto, não temos nenhuma confiança nas negociações sobre Mariupol”, assumiu Zelensky.

Desde o dia 24 de fevereiro, que as tropas russas deram entrada na Ucrânia naquilo que denominaram ser uma “operação militar especial”. Desde então, os ataques não têm dado tréguas, tendo resultado em centenas de mortes e milhares de milhões de refugiados ucranianos ao mesmo tempo que foram aplicadas sanções pesadas contra o Kremlin, empresas e oligarcas russos.