Kremlin acusa Zelensky de não analisar nova proposta de paz

O presidente ucraniano está a deixar os russos à espera de resposta. Moscovo ainda aguarda que Volodymyr Zelensky responda à última proposta escrita sobre as negociações de paz entre os dois países, revela a “Reuters”.

Depois do Kremlin denunciar esta situação, decidiu ainda questionar a razão do presidente ucraniano não ter respondido ou se o próprio não sabe da existência do documento.

“Repito novamente, tal como disse ontem, as nossas reformulações [de um acordo de paz] foram entregues aos nossos oponentes, à delegação de negociação ucraniana”, apontou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

Segundo a publicação, ao dia de ontem, Zelensky admitia que não sabia da existência de qualquer pedido de negociações.

Sobre a ignorância de Zelensky sobre a proposta, Peskov assegurou que o Kremlin está “a levantar questões”, perguntando qual a razão do presidente ucraniano não estar a receber as versões atualizadas das negociações sobre um acordo de paz.

A 12 de abril, Vladimir Putin afirmava que as negociações tinham chegado a um impasse, uma vez que a Ucrânia não tinha planos para abdicar da cidade portuária de Mariupol, hoje controlada pelos russos.

O negociador do lado da Ucrânia admitiu não saber quando é que as conversas com a Rússia serão retomadas, dado o cerco a Mariupol, sendo que Moscovo estava a atacar de todos os lados para fortalecer a sua ofensiva militar.