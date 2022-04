Kremlin diz que Guterres nunca tentou contactar Putin desde o início da guerra

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas (ONU), nunca tentou entrar em contacto com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o início da invasão russa à Ucrânia.

A garantia foi dada esta terça-feira a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, durante uma conferência de imprensa.

“Ninguém entrou em contacto, nem através da missão permanente da Rússia na ONU nem diretamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros“, afirmou Zakharova, citada pela agência “Al Jazeera”.

Apesar das declarações do Kremlin, o líder da ONU tem apelado à retirada das tropas russas da Ucrânia desde o primeiro dia da invasão, a 24 de fevereiro.

Em declarações durante uma reunião da entidade, António Guterres pediu ao presidente Vladimir Putin que as suas tropas parassem de atacar o país vizinho, agora sob ataque.

“Esta noite, só tenho uma coisa a dizer, do fundo do meu coração: presidente Putin, impeça as suas tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma hipótese à paz. Já morreram muitas pessoas”. Mais tarde, e já se sabendo que as tropas russas tinham invadido o país vizinho e algumas bases aéreas já tinham sido atacadas, António Guterres modificou o seu apelo . “Sob as circunstâncias atuais, devo mudar o meu apelo: presidente Putin, em nome da Humanidade, leve as suas tropas de volta à Rússia. Este conflito deve parar agora”, acrescentou.

Recorde-se que a ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior. A guerra causou a fuga de cerca de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.