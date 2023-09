A presidente do BCE defendeu hoje que, perante os atuais dados, as taxas de juro atingiram níveis que, se forem mantidos durante um período suficientemente longo, vão reduzir a inflação, mas considerou demasiado cedo afirmar que atingiram o pico.

14 Setembro 2023, 15h09

“É demasiado cedo para dizer se as taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) atingiram o seu pico”, disse a presidente da instituição, Christine Lagarde, na conferência de imprensa após anunciar o décimo aumento consecutivo de subida dos juros, com o objetivo de combater a inflação.

Christine Lagarde realçou que, “com base na sua atual avaliação, o Conselho do BCE considera que as taxas de juro diretoras atingiram os níveis que